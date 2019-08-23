Под Гродно из-за лося перевернулась цистерна с цементом

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выбежавший на дорогу лось мог стать причиной ДТП с участие цистерны с цементом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
На дороге Р44 в нескольких километрах от въезда в областной центр в кювет вылетел грузовик с цистерной, заполненной цементом.
"За рулем МАЗа находился 55-летний мужчина. По его словам, внезапно на дорогу выбежал лось. Водитель применил экстренное торможение: грузовик занесло, он съехал в кювет, цистерна опрокинулась", - рассказали в ГАИ.
На место аварии пришлось вызывать кран, чтобы вытащить цистерну. Водитель в ДТП не пострадал.-0-