Под Гродно на предприятии по переработке резины произошел пожар

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели локализовали пожар на площадке для хранения отходов одного из предприятий в окрестностях Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре на предприятии по переработке шин и резинотехнических изделий, расположенном у деревни Пушкари Гродненского района, сообщил сегодня около 17.30 сотрудник охраны. На место было направлено около 10 единиц техники.

"Происходило горение на открытой площадке хранения отходов. На локализацию возгорания потребовалось менее 20 минут", - отметили в областном управлении МЧС. Продолжается проливка тлеющих отходов.

Организован сбор комиссии по ЧС Гродненского района. Причина пожара устанавливается.-0-