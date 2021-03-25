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25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно Peugeot сбил лося, затем в тушу врезался Hyundai. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла в пригороде Гродно вечером 24 марта. Вблизи деревни Гибуличи водитель Peugeot сбил перебегавшего дорогу лося. Затем в лежащую тушу животного врезался двигавшийся в попутном направлении Hyundai.
"За помощью в учреждение здравоохранения обратилась 23-летняя пассажирка Hyundai. У девушки диагностировали перелом руки", - сообщили в ГАИ.
Животное погибло. По факту ДТП проводится проверка.-0-