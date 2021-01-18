Под Гродно вор дважды за полгода обокрал один и тот же коттедж

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18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно злоумышленник дважды за полгода обокрал один и тот же коттедж, пока его хозяева были в отъезде. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. Владельцы коттеджа у деревни Заречанка под Гродно живут за границей. В августе они вернулись на родину и увидели, что дома кто-то побывал. Неизвестный вынес кухонную мебель, стиральную машину, напольный вентилятор, пылесос, варочные панели, мультиварку, два электронных чайника и другую утварь. Сумма ущерба составила Br5,2 тыс. "О краже поступило сообщение в Гродненский РОВД. На месте преступления правоохранители установили, что злоумышленник проник в дом, отжав оконную раму. Также там были найдены следы. Однако в тот момент комплекс оперативно-разыскных мероприятий не принес положительного результата", - рассказали в милиции. Работа по установлению причастного к преступлению продолжилась. В декабре в поле зрения сотрудников милиции попал ранее судимый 31-летний житель города Гродно. Дома у него нашли и похищенное имущество. Среди вещей была стиральная машина, ее сфотографировали, а снимок отправили потерпевшей. Женщина сказала, что техника похожа на машину, купленную взамен украденной. Выяснилось, что после отъезда хозяев злоумышленник вновь проник в дом. Во второй раз он забрал стиральную машину, диван, две межкомнатные двери, зеркала, светильник на общую сумму в Br2 тыс. Часть имущества у подозреваемого изъята. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.205 (кража) УК.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!