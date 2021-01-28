Под Лидой бесправник на авто с летними шинами устроил ДТП

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе бесправник на авто с летней резиной устроил ДТП на встречной полосе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 27 января на дороге Липнишки-Лида. В деревне Нетечь легковое "Пежо" занесло. Машину несколько раз развернуло, затем выкинуло на встречную, где она столкнулась с автомобилем такси.

"От удара "Пежо" оказался в кювете. В ДТП серьезных травм никто не получил. Во время разбирательства выяснилось, что 25-летний водитель не имеет водительского удостоверения и ранее уже привлекался к ответственности за управление без прав", - отметили в ГАИ.

Кроме того, на "Пежо" были установлены летние шины.-0-