2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой фура переехала лежавшего на дороге мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на дороге Поречаны - Новогрудок - Несвиж произошла поздним вечером 31 июля. Неподалеку от деревни Заборцы грузовой МАН переехал лежавшего на дороге вместе с велосипедом человека. От полученных травм 53-летний мужчина погиб.

"По имеющейся информации, до наезда он гостил в соседней деревне у приятеля, где распивал алкогольные напитки. До точки назначения мужчина не доехал метров 400. На нем был жилет повышенной видимости", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.-0-