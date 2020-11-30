Под Лидой легковушка сбила участницу другой аварии

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой легковушка насмерть сбила девушку, которая ждала ГАИ после аварии, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня около 9.00 рядом с деревней Доржи Лидского района столкнулись легковые "Ауди" и "Дэу". После аварии водитель и пассажир второй машины вышли из нее и стали дожидаться приезда сотрудников ГАИ.

"В это время со стороны Березовки ехал "Мерседес". Со слов 48-летнего водителя, он увидел стоящие на аварийке автомобили и думал объехать их, не выезжая на встречную полосу", - рассказали в ГАИ.

Под колесами "Мерседеса" оказалась 18-летняя девушка, пассажирка "Дэу". Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.-0-