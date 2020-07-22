Под Минском рабочий упал в бетонно-смесительный узел и погиб

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе смертельно травмирован рабочий: он упал в загрузочную камеру бетонно-смесительного узла. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"По данным следствия, 21 июля на территории строительного объекта в аг.Михановичи Минского района 38-летний работник загружал лопатой в бетонно-смесительный узел цементный раствор и песчаную смесь. При выполнении этих работ мужчина упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком. Без признаков жизни его в смесительном узле обнаружили коллеги ", - рассказали в СК.
Уже опрошены сотрудники строительной организации. Изъята документация по охране труда, технике безопасности. Назначены экспертизы.
Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются следователями. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-