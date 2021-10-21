Под Молодечно криминальный дуэт обчистил гараж и авто на Br2 тыс.

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками задержан криминальный дуэт, обчистивший гараж и авто под Молодечно почти на Br2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

За помощью к правоохранителям обратился 38-летний житель Молодечно. Мужчина рассказал, что в деревне Коледино на территории бывшей птицефабрики из принадлежащего ему гаража и припаркованного там автомобиля пропало ценное имущество. По словам заявителя, неизвестные похитили из незапертой машины литые диски, элемент подвески, магнитолу и усилитель звука, а из гаража вынесли около 700 кг металлолома и шесть электродвигателей. Общая сумма причиненного ущерба составила около Br2 тыс.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попали двое приятелей 23 и 24 лет. Оба - жители Молодечненского района, работают подсобными рабочими. Выяснилось, что молодые люди целенаправленно приехали на территорию бывшей птицефабрики, зная, что с пустыми руками они оттуда вряд ли уедут. По предварительным данным, фигуранты отжали металлический лист гаражной стены, что позволило им проникнуть внутрь и забрать интересующее их имущество. На дело криминальный дуэт приехал на личном автомобиле одного из приятелей, куда парни загрузили все краденое и скрылись в неизвестном направлении", - рассказали в УВД.

Оперативники задержали подозреваемых. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном, пояснив, что почти все украденное успели сбыть знакомым. Вырученные деньги растратили на личные нужды. По словам фигурантов, пойти на кражу их подтолкнуло безденежье.

Часть похищенного имущества изъята. Следователями возбуждено уголовное дело за кражу. К слову, младший из фигурантов ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.-0-