21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Молодечно пассажирский поезд сбил женщину, сообщили БЕЛТА в МВД.

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Олехновичи. Пассажирским поездом, который следовал из Минска в Полоцк, была смертельно травмирована 45-летняя жительница агрогородка Олехновичи. Женщина переходила железнодорожные пути в установленном месте, по пешеходному настилу, однако перед близко идущим транспортом.

Установлено, что в момент трагедии женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому, вероятно, не заметила приближающегося поезда. Машинист состава применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Проводится проверка.

В результате ЧП стоянка поезда составила 12 минут.-0-