Под Полоцком инспекторы ГАИ стреляли по колесам, чтобы остановить пьяного угонщика

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области инспекторы ГАИ стреляли по колесам автомобиля, чтобы остановить пьяного угонщика. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 5 декабря в Новополоцкий ГОВД поступило сообщение: за рулем Citroen находится нетрезвый водитель. "На улице Янки Купалы наряд ГАИ обнаружил схожую по приметам иномарку, началась погоня. Во время преследования водитель игнорировал неоднократные требования об остановке и предупреждения об использовании табельного оружия. Возле деревни Бобыничи Полоцкого района милиционеры открыли огонь по колесам иномарки, однако водителю удалось скрыться, бросив авто на дороге", - говорится в сообщении.

Вскоре беглеца задержали. Им оказался 30-летний житель Новополоцка с явными признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что мужчина работает на СТО и оттуда угнал Citroen своего клиента.

Следователи возбудили уголовное дело за угон. При расследовании будет дана правовая оценка действиям задержанного по факту управления авто в состоянии опьянения и отказа от освидетельствования. За пьяное вождение фигурант неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, добавила Ольга Чемоданова.-0-