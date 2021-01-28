Под Щучином автолавка сбила женщину

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе автолавка насмерть сбила пожилую женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 10 утра в деревне Доги. Автолавка привезла товары в населенный пункт. Среди покупателей была и 73-летняя женщина.
После приобретения продуктов она стояла сзади, в слепой зоне автомобиля. 58-летний водитель автолавки начал движение и сбил пенсионерку. От полученных травм она погибла на месте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-