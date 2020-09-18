18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом грузовик насмерть сбил двух мужчин, которые являлись участниками другого ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Предшествовало смертельной аварии еще одно ДТП. Вечером 16 сентября на 51-км трассы Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно автомобиль "Ауди" сбил 50-летнего пешехода. Мужчина, обозначенный световозвращающими элементами, шел по краю проезжей части и вел велосипед.

"Водитель "Ауди" вышел из машины, чтобы оказать помощь пешеходу. Через несколько минут обоих мужчин сбил встречный МАЗ. Они погибли", - рассказали в ГАИ.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, медики, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены во время расследования уголовного дела.-0-