Под Сморгонью столкнулись грузовик и легковушка: одного из водителей зажало в салоне

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе пострадавшему в ДТП потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 21.00 26 июля спасателям поступило сообщение об аварии у деревни Ореховка. Водителя автомобиля "Ауди", столкнувшегося с грузовиком, зажало в салоне.

"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Спасенного госпитализировали", - отметили в областном управлении МЧС.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.-0-