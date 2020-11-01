Под Столбцами мужчина и женщина угрожая муляжом пистолета ограбили магазин

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Яченка Столбцовского района мужчина и женщина угрожая пистолетом связали продавщицу и забрали выручку. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Мужчина и женщина зашли вечером 31 октября в магазин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали у продавщицы выручку (около Br2 тыс.). Перед тем как скрыться, налетчики связали женщину скотчем. Вскоре потерпевшей удалось освободиться и позвонить в милицию", - рассказала подробности Ольга Чемоданова.

К месту происшествия направили следственно-оперативную группу и ближайшие наряды, в том числе и участкового инспектора, работавшего в соседней деревне. Именно он установил местонахождение пары, которую в последующем задержали. Похищенные деньги нашли у женщины.

Подозреваемыми оказались жители Столбцов - ранее неоднократно судимые 42-летний мужчина и 37-летняя женщина. Выяснилось, что на преступление они пошли с муляжом оружия.

Оба уже водворены в ИВС. Следователи дали их действиям правовую оценку и возбудили уголовное дело за разбой.-0-