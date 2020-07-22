Под Столбцами потерявшийся четырехлетний мальчик прошел босиком около 4 км

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе потерялся четырехлетний мальчик, он прошел босиком около 4 км. Об этом проинформировало МВД в своем Telegram-канале "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.

Мальчик потерялся вечером 21 июля. Милиция получила информацию, что 4-летний житель деревни Рожанка Андрей Чернюк около 22.00 ушел в неизвестном направлении, возможно, в лес. В районе исчезновения велись поиски. По тревоге был поднят личный состав Столбцовского РОВД, сотрудники Департамента охраны. В поисках принимали участие и сотрудники РОЧС, волонтеры и охотники.

Ночью 22 июля стало известно, что малыш найден. "Ребенка нашел случайный прохожий в соседнем Дзержинском районе. Мальчик находился около озера Полоневичи. Он потерял обувь, которую поисковые отряды обнаружили возле его деревни, и прошел босиком около 4 км", - рассказали в милиции.

Мужчина отвез Андрея в больницу, откуда после осмотра его забрали родители. С ним все в порядке.-0-