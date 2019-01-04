Подозреваемый в убийстве пенсионерок в Витебском районе помогал им по хозяйству

4 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сотрудники витебской милиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух пенсионерок в Витебском районе. Мужчина периодически помогал женщинам по различным хозяйственным вопросам, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В доме в деревне Присушино 3 января обнаружили трупы 76- и 78-летней пенсионерок, которые вместе проживали. Телесные повреждения в области головы дали правоохранителям основания полагать о криминальном характере смерти женщин.

Во время оперативно-разыскных мероприятий были опрошены граждане, приезжавшие в населенный пункт в дни предполагаемого убийства, а также другие люди. "Сотрудниками Витебского РОВД, поднятыми по тревоге, опрошено около сотни жителей этой и соседних деревень. В результате работниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления - 49-летний ранее судимый житель близлежащей деревни, его задержали по месту жительства. Выяснилось, что мужчина периодически оказывал женщинам помощь по различным хозяйственным вопросам", - сказала Ольга Шкуратова.

Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько добавила, что возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах).-0-