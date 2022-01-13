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13 января 2022, 18:22

Подробности по делу минчанина, повредившего милицейское авто с использованием взрывного устройства

Геннадий Казакевич
Геннадий Казакевич

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан 45-летний минчанин, который с использованием самодельного взрывного устройства повредил милицейский автомобиль, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ночь с 7 на 8 января 2022 года с использованием самодельного взрывного устройства совершен подрыв служебного автомобиля у здания Центрального РУВД города Минска по ул. Орловской. Незамедлительно возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников ГУУР МВД, ГУВД Мингорисполкома, Центрального РУВД, УСК по г. Минску", - рассказал Геннадий Казакевич.

По его словам, уже 11 января сыщики вышли на след преступника, который с применением мер конспирации перемещался к месту преступления и обратно. Им оказался 45-летний безработный минчанин, проживающий неподалеку.

"Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями подтверждена его причастность к совершению преступления. И уже в ночь на 13 января он задержан непосредственно после подрыва двух самодельных устройств у киоска "Табакерка" по ул. Старовиленский тракт сотрудниками Центрального РУВД г. Минска. К слову, это были те же патрульные, автомашина которых повреждена 8 января, - отметил замминистра. - В дальнейшем, в ходе оперативно-разыскных мероприятий и первоначальных следственных действий совместно с УСК по г. Минску получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности задержанного: изъята компьютерная техника с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, компоненты, вещества и готовые самодельные взрывные устройства. Также установлена причастность задержанного к повреждению киоска "Табакерка" в октябре 2020 года, а также подрыву двух взрывных устройств 1 января у Центрального РУВД г. Минска".

Задержанный дает признательные показания.

"МВД Республики Беларусь констатирует сохранение угрозы экстремизма и терроризма в стране, в том числе и со стороны саморадикализированных граждан. Приведенные примеры говорят об общеопасном способе совершения преступлений. Хотим заверить граждан, что МВД и впредь будет оперативно и эффективно противодействовать этому злу", - констатировал Геннадий Казакевич.-0-

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