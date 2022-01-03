Подростка из Шумилино задержали за распространение наркотиков

3 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. За распространение наркотиков задержан 15-летний школьник из Шумилино, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Подросток 1 января забрал 200 г альфа-PVP из тайника вблизи Витебска. Расфасовав наркотик на мелкие дозы, он на следующий день отправился в областной центр. Оперативники наркоконтроля задержали парня, когда тот делал закладки.

Из выявленных тайников изъято 18 свертков с особо опасным психотропным веществом. Дома, помимо "товара", обнаружены электронные весы, фасовочные пакеты. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-