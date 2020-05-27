Подросток из Малоритского района взломал аккаунт лицеистки и шантажом вымогал деньги

27 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подросток из Малоритского района (Брестская область) взломал страницу 17-летней учащейся лицея и грозился распространить ее интимные фотографии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МВД.

Брестчанка в социальной сети поделилась с парнем своими полуобнаженными фотографиями. Через несколько месяцев эти снимки ей прислал незнакомец. Виртуальный собеседник угрожал обнародовать фото, если девушка не перечислит ему на карту Br25. Лицеистка обратилась в милицию.

"Шантажистом оказался 16-летний юноша. Несанкционированный доступ к странице потерпевшей он получил еще в прошлом году. Тогда же скачал фотографии из ее переписки. Изображения парень до недавнего времени хранил у себя", - рассказали в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома.

Выяснилось, что подросток увлекается онлайн-играми, которые требуют денежных вложений. Когда ему понадобилась очередная сумма для продолжения игры, парень решил подзаработать шантажом.

"Правоохранителям еще предстоит проверить, каким образом молодой человек получил доступ к чужой странице. Пока же следователи дали правовую оценку его действиям, касающимся вымогательства, и возбудили уголовное дело", - отметили в МВД.-0-