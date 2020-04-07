Подросток пропал без вести в Ляховичах

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах Брестской области без вести пропал 15-летний юноша. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники милиции разыскивают жителя Ганцевичского района Никиту Кулинича. Парень 6 апреля ушел из общежития Ляховичского государственного аграрного колледжа. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Выглядит юноша на 14-15 лет. Его рост - 165 см, среднее телосложение, смуглое лицо, темные короткие волосы, темные глаза. В тот день он был одет в темную куртку со светлыми полосами на рукавах, спортивные штаны темного цвета, на ногах - кроссовки. При себе у подростка должен быть темный рюкзак.

В милиции обращаются с просьбой сообщить информацию о Никите по телефонам 8 (01633) 2-12-02, 8 (029) 827-44-66 или 102.-0-