Поджоги в Жодино и Солигорске: протесты перерастают в террористическую угрозу - МВД

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поджоги в Жодино и Солигорске: протесты перерастают в террористическую угрозу. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня Следственный комитет сообщал о задержании подозреваемого в повреждении двери здания прокуратуры в Жодино, а также о поджоге четырех автомобилей на парковке солигорской прокуратуры. Установлено, что незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске. В результате этого оказался поврежденным один из кабинетов. "Источник огня был занесен снаружи здания через приоткрытое окно. На здании обнаружена надпись черного цвета", - сказали в МВД.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к поджогам.

"Очевидно, что вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы. Сотрудники правоохранительных органов не оставят без внимания ни один подобный случай и примут все меры для пресечения и раскрытия преступлений", - добавили в ведомстве. -0-

Четыре автомобиля повреждены в результате поджога возле здания прокуратуры в Солигорске По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК. Проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Задержан подозреваемый в повреждении здания прокуратуры Жодино Уголовное дело принято к производству следователями УСК по Минской области. Окончательная правовая оценка будет дана по завершении расследования.