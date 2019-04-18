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Поехал мыть машину и пропал: в Оршанском районе ищут мужчину

Происшествия 18.04.2019 | 11:56

18 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе милиция ищет пропавшего 16 апреля жителя райцентра, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Около 12.00 16 апреля Антон Кабачевский отправился на автомойку и пропал. Позже на берегу Днепра вблизи деревни Харьковка милиция нашла машину, о местонахождении мужчины ничего не известно. По информации поисково-спасательного отряда "Ангел", в день исчезновения житель Орши был одет в черную дутую жилетку, темно-серый спортивный костюм, коричневую шапку и белые кроссовки. Рост пропавшего 165 см, он нормального телосложения, у мужчины короткая борода, карие глаза и русые волосы.

"Милиция ищет мужчину, прочесываются русла и берега Днепра. Информация отправлена коллегам в районы Могилевской области, где протекает река", - отметили в УВД облисполкома.-0-

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Витебская область, МВД, розыск
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