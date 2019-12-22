Поезд протаранил фуру под Молодечно

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе поезд въехал в фуру на железнодорожном переезде, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 5.26 спасатели получили сообщение о ДТП вблизи д.Пруды Молодечненского района. "Выяснилось, что на неохраняемом железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся с седельным тягачом МАН. Фура везла жидкий полиуретан для мебельного производства. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в МЧС. Большегруз направлялся из Литвы в Узбекистан.

Из-за столкновения разлился полиуретан на площади около 300 кв.м. Спасатели совместно с дорожными службами очищали дорожное полотно.

Произошла кратковременная задержка поездов сообщением Гудогай - Минск и Санкт-Петербург - Калининград. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранителями.-0-