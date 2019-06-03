Поездка пьяной компании на молоблоке под Речицей закончилась летальным исходом

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поездка пьяной компании на мотоблоке закончилась летальным исходом, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Трагедия произошла 1 июня под Речицей. Пьяные мужчины и женщина из деревни Белое болото решили отправиться на озеро, но идти пешком не хотели и отправились туда на мотоблоке. По дороге к водоему техника неоднократно опрокидывалась. Люди падали на землю, получали травмы. Правда, это не помешало им продолжить распитие спиртного, добравшись до места назначения.

Поздно вечером нетрезвые собутыльники возвращались домой уже пешком, поскольку в пути закончился бензин, катив при этом мотоблок. Когда последний уже был припаркован, односельчане разошлись. Через несколько десятков метров 49-летняя женщина, получившая травмы, начала падать. Сожитель пытался поднять ее, но в итоге бросил на обочине.

Около пяти часов утра прохожий обнаружил тело и сообщил в милицию. В кратчайшие сроки оперативники установили картину происшествия и всех участников. В отношении 36-летнего сожителя и 42-летнего знакомого женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК Беларуси (оставление в опасности), санкция которой предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы со штрафом.

"Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, в том числе связанных с нарушением правил дорожного движения. Оба фигуранта отрицательно характеризуются по месту жительства, ранее привлекались к уголовной ответственности", - рассказали в МВД.-0-