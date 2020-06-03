Пограничники со стрельбой задержали двух нарушителей в Столинском районе

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пограничники для задержания двух нарушителей применили табельное оружие, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Инцидент произошел 2 июня неподалеку от деревни Копани. В километре от государственной границы пограничный наряд от маневренной группы отряда заметил автомобиль Volkswagen. Из него вышли двое мужчин, которые на ходу надели балаклавы и направились в сторону Украины.

Пограничный наряд попытался остановить неизвестных командой. Услышав ее, мужчины бегом кинулись к границе, не реагируя на законные требования пограничников. Во время преследования старший наряда сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, после этого нарушителей задержали.

Ими оказались жители Столина и рабочего поселка Речица. По факту начат административный процесс. Нарушителям грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) или административный арест..-0-