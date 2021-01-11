Пограничники со стрельбой задержали нарушителя границы в Вороновском районе

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле границы с Литвой со стрельбой задержали нарушителя, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"10 января вблизи деревни Дробишуны Вороновского района пограничники Лидского погранотряда выявили неизвестного, двигающегося к границе. Увидев военнослужащих, мужчина попытался скрыться в лесу, на неоднократные требования остановиться не реагировал. Однако после трех предупредительных выстрелов в воздух был задержан", - рассказали в ГПК.
Нарушителем оказался 33-летний житель Лиды. В отношении молодого человека начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы, нарушение пограничного режима и неповиновение законному требованию сотрудников органов погранслужбы.-0-