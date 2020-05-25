Пограничники задержали белоруса, возвращавшегося из Украины через лес

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус незаконно перешел белорусско-украинскую границу в Дрогичинском районе, его задержали пограничники заставы "Сварынь". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Ранним утром 24 мая пограничникам поступил сигнал тревоги. Система видеонаблюдения зафиксировала движение одного неизвестного вдоль Белоозерского канала. На место немедленно прибыла тревожная группа. "При отработке следа нарушителя задержали в близлежащем лесном массиве. Им оказался 37-летний житель Барановичского района", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Мужчина объяснил, что был в Украине на заработках. "Он решил незаконным путем вернуться домой из-за ограничения движения в украинских пунктах пропуска. При этом не захотел обратиться в дипломатические либо консульские учреждения Беларуси для решения проблемы законным способом", - рассказали в ведомстве.

За нарушение границы мужчина привлечен к административной ответственности. Штраф - 10 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-