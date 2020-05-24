Похитителя банковской карточки по горячим следам задержали в Бресте

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники патрульно-постовой службы милиции задержали злоумышленника, который похитил забытую банковскую карточку, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

"На железнодорожном вокзале Бреста к наряду патрульно-постовой службы милиции обратился 46-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что после снятия денег забыл свою банковскую карту в банкомате. Через 10 минут он вернулся за карточкой. Однако ее уже не оказалось на месте, а возле банкомата было много людей", - сообщили в УВД подробности происшествия.

По горячим следам правоохранителями был задержан 46-летний житель Гродненской области, который ожидал поезд. За это время "новый владелец" карты успел сходить в магазин и расплатиться за купленный товар.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.-0-