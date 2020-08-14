Показания координатора штаба Бабарико Юрия Воскресенского

- В мае текущего года вошел в инициативную группу Бабарико Виктора Дмитриевича, отвечал за Первомайский район города Минска. Сбор подписей, организация волонтеров, своевременная передача подписных листов в штаб, распространение информационных материалов, получаемых мною через канал Бабарико.

- Где распространяли?

- В сети Фейсбук. Примерно в июне на меня через сеть Фейсбук вышли московские политологи.

- Кто вышел на вас?

- Московский политолог Дмитрий Болтунец. На встрече Дмитрий Болтунец представил меня своему коллеге тоже политологу Андрею Суздальцеву. Они оба политологи постоянно участвуют в передаче Владимира Соловьева, в том числе и комментируют на белорусскую тематику. На встрече мы познакомились, и они предложили общаться и дальше на предмет изучения общественно-политической ситуации в Республике Беларусь.

- В чем должно было заключаться изучение?

- Передавать им открытую информацию, которую я брал из Телеграмм-каналов.

- Это все из открытых источников?

- Из открытых источников, безусловно. Возможно, с какими-то комментариями человека-политолога, находящегося здесь в Беларуси на передовой.

- С вашим мнением советовались?

- С моим экспертным мнением. В начале августа этого года Дмитрий пригласил меня на еще одну встречу. Ну, он козырял своими связями с председателем РАО "Газпром" Алексеем Миллером, а также своими связями в МИД Российской Федерации. Из чего у меня сложилось мнение, что он, возможно, выражает их волю либо каким-то образом консультирует их. Он рассказывал, что его все время приглашают в различные экспертные группы третьих организаций. Дмитрий Болтунец высказывал намерение дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь накануне выборов.

- В чем должна была выражаться дестабилизация общественно-политической обстановки в Республике Беларусь?

- В доведении до населения результатов альтернативных кандидатов, в доведении до населения альтернативных результатов подсчетов голосов. Он просил прямые контакты со штабами кандидатов, также он достал 30 тыс. рублей из личных средств со словами: "Это на демократию" - и посоветовал передать для закупки лазерных указок.

- Для чего они были нужны, лазерные указки?

- На случай применения насилия со стороны ОМОНа и на случай для дестабилизации их цепей.

- Как именно должны были применяться лазерные указки?

- Светить в сотрудников правоохранительных органов, в лица сотрудников правоохранительных органов, для того чтобы они не смогли выполнять свои функции по задержанию протестующих.

- Непосредственно для разрыва цепей сотрудников ОМОНа?

- Да, непосредственно для разрыва цепей сотрудников правоохранительных органов.

- Вы приняли указанные денежные средства?

- Да, я принял указанные денежные средства в размере 30 тыс. рублей. 12 августа 2020 года, осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях. Кроме того, я понял, что меня использовали в качестве пешки втемную. Я бы хотел призвать наших граждан и молодежь, прежде всего несовершеннолетнюю молодежь, не участвовать в данных акциях в виду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур.-0-