Полгектара конопли уничтожили в Буда-Кошелевском районе

6 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе уничтожили полгектара дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Плантацию обнаружили недалеко от отселенного Никольска. С помощью техники сельхозпредприятия "Андреевка" коноплю скосили и измельчили на площади в 0,5 га. Уничтожено 1,2 т наркозелья.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Сотрудники наркоконтроля области продолжают рейды, во время которых выявляют места с наркосодержащими растениями и ликвидируют их.-0-