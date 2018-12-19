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Полочанин шантажировал женщин после интима

Происшествия 19.12.2018 | 15:04
Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Тринадцать уголовных дел возбуждено в отношении жителя Полоцка за шантаж женщин после интима, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОНа задержали в квартире 44-летнего жителя Полоцка. Установлено, что неработающий мужчина на протяжении более двух лет шантажировал знакомых женщин, вымогая деньги и материальные ценности под угрозой афиширования интимных отношений.

С потенциальными жертвами - женщинами преимущественно 30-40 лет - он знакомился в интернете. Затем приглашал к себе домой, где общение переходило уже в другую плоскость. Без ведома потерпевших полочанин все снимал на видео и фотографировал, после чего, угрожая распространением материалов, требовал денежное вознаграждение. Сумма отступных составляла от Br400 до Br500.

Подозреваемый арестован. Возбуждено десять уголовных дел за вымогательство и три - по факту мошенничества. Правоохранители установили более 20 фактов преступных посягательств.-0-

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Теги
мошенничество, Полоцк
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