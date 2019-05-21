Попутчик украл у брестчанина в поезде более Br2,3 тыс.

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Брестской области по горячим следам раскрыли кражу крупной суммы денег - более Br2,3 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился житель Бреста 1963 года рождения. Он рассказал, что неизвестный в поезде Москва-Брест похитил у него сумку с личными вещами. Выяснилось, что в пути брестчанин познакомился с мужчиной, который, как и он, возвращался с заработков. Попутчики выпили спиртное, обсудили полученный заработок. Когда потерпевший проснулся, то не обнаружил своего багажа, а случайный знакомый уже сошел с поезда.

"Правоохранители оперативно установили, что кражу совершил житель Барановичей 1960 года рождения. Он дождался, пока брестчанин уснул, и взял его сумку. Однако перед уходом вынул из портмоне попутчика паспорт и оставил под подушкой", - рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Следственным комитетом в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.-0-