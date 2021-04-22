Повреждение трубопровода в Минске локализовано - МЧС

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повреждение водопровода в Минске полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается, сообщается Telegram-канале "Минск. Официально."

" В 00.15 порыв локализован, УП "Мингаз" приступил к ликвидации порыва газового трубопровода", - говорится в сообщении МЧС.

Количество отключенных объектов и предполагаемая причина порыва – устанавливается.

Как сообщалось ранее, в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах столицы вечером 21 апреля пропала водопроводная вода. Водоснабжение нарушено из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок. На месте повреждения водопроводного трубопровода поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм.-0-