После обмена автомобилями бывший владелец похитил машину у нового хозяина в Гомеле

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. После обмена автомобилями бывший владелец похитил "свою" машину у нового хозяина в Гомеле. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Жители Бобруйска и Гомеля через интернет договорились об обмене авто. "В конце января они встретились, осмотрели легковушки и провели намеченную операцию. "Форд Меркури" уехал в Могилевскую область, а в Гомельском регионе остался "Форд Фокус". Обе машины были на российских номерах, владельцы передали друг другу документы без оформления", - рассказала пресс-секретарь.

Утром 6 февраля гомельчанин обнаружил пропажу своего "Форд Фокуса" и обратился в милицию. Оперативники уголовного розыска Железнодорожного РОВД Гомеля по записям камер видеонаблюдения установили, что его новое авто было отбуксировано старым.

Как выяснилось, бобруйчанин вместе с приятелем ночью приехали во двор в Гомеле, где стоял "Форд Фокус", взломали дверь и пытались завести авто. Затем взяли легковушку на буксир и направились домой. На буксире машины проехали более 180 км.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки.-0-