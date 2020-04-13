После пересмотра дела об убийстве в Бобруйске срок наказания увеличен в 5 раз

13 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. По апелляционному протесту прокурора изменен приговор суда Бобруйского района и г. Бобруйска, вынесенный гражданке по делу об убийстве мужчины при превышении пределов необходимой обороны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Суд пересмотрел дело бобруйчанки и определил, что она совершила убийство и не была в состоянии необходимой обороны. Женщина 21 сентября 2018 года нанесла своему знакомому не менее 2 ударов руками по его рукам, а затем 2 удара ножом в область живота и груди. Конфликт произошел в квартире потерпевшего по ул.Чонгарской в Бобруйске после совместного употребления спиртных напитков. Ночью 22 сентября 2018 года мужчина скончался в больнице из-за массивной кровопотери.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что обвиняемая совершила убийство в состоянии необходимой обороны при явном превышении ее пределов. Суд признал достоверными показания женщины, согласно которым погибший применил к ней насилие, поэтому у нее возникло право на необходимую оборону. Действия обвиняемой были переквалифицированы с ч.1 ст.139 на ст.143 УК. Она была приговорена к 2 годам лишения свободы.

По мнению прокурора, не согласившегося с такими выводами и принесшего апелляционный протест на приговор, суд дал неверную оценку исследованным доказательствам, включая противоречивые показания подсудимой, а также неправильно применил уголовный закон. В частности, суд не дал надлежащую оценку поведению обвиняемой после преступления, а также ее личности, склонной ко лжи и обману, а в состоянии алкогольного опьянения - к созданию конфликтных ситуаций и их насильственному разрешению. Кроме того, суд в должной степени не учел, что степень алкогольного опьянения убитого не позволяла ему совершать активные действия, которые поставили бы обвиняемую, ранее занимавшуюся дзюдо, в состояние необходимой обороны.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Могилевского областного суда протест государственного обвинителя удовлетворен. Приговор в отношении женщины отменен, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение.

По результатам повторного разбирательства суд Бобруйского района и г. Бобруйска признал женщину виновной в убийстве другого человека и по ч.1 ст.139 УК назначил ей 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Апелляционная жалоба женщины оставлена без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.-0