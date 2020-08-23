23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После протеста в столице минчанин скрылся под Гомелем, где совершил хулиганство и ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Днем 13 августа возле Гомеля милиционеры задержали 32-летнего минчанина по подозрению в совершении нескольких правонарушений, включая ДТП. Мужчина покинул место аварии и попытался скрыться от правоохранителей на пригородном автобусе", - рассказали в МВД.

Установлено, что вечером 12 августа молодой человек в состоянии алкогольного опьянения поехал на своем Peugeot участвовать в акции протеста по улице Притыцкого. Затем вместе с беременной сожительницей уехал в Гомельский район - на малую родину спутницы, с которой он познакомился во время отбывания наказания за распространение наркотиков.

Уже 13 августа минчанин продолжил употреблять спиртное и на том же автомобиле приехал в деревню Кореневка: зашел в магазин и сказал продавцам нажать тревожную кнопку. Взяв из машины топор, на глазах прохожих он начал кромсать двери торговой точки. Итогом дебоша стало разбитое стекло чужой иномарки.

Затем в деревне Климовка мужчина зашел в сторожку весовой и под угрозой топора пытался выяснить у двух женщин, за кого они голосовали на выборах. Не добившись ответа, минчанин забрал все документы со стола и направился через Гомель в деревню Залипье. При этом в областном центре он подрезал машину такси, которая вылетела на обочину, и скрылся. Минчанина задержали в пригородном автобусе, на котором он ехал в деревню, бросив свой автомобиль на дороге.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Его действиям дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за хулиганство. Во время следствия будут устанавливаться и другие возможные эпизоды преступной деятельности.-0-