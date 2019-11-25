Пострадавший на пожаре в Минске мужчина умер в больнице

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший на пожаре в минской многоэтажке мужчина от полученных травм умер в больнице, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Как сообщалось, ЧП произошло утром 23 ноября в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Байкальская. В жилом помещении произошло загорание имущества на площади 3 кв.м.

Звенья газодымозащитной службы спасли двоих мужчин, их обнаружили на полу в горящей комнате. Мужчина 1956 года рождения - отец хозяина квартиры - был в сознании. А его знакомый 1962 года рождения - без сознания. Спасатели вынесли их из опасной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали. У старшего из них обнаружена термоингаляционная травма верхних дыхательных путей, острое отравление продуктами горения, термический ожог лица, левой кисти, нижней трети голени, обеих стоп II-III степени (18%), а также алкогольная интоксикация. Второго пострадавшего госпитализировали с термоингаляционной травмой III степени, ожогом верхних дыхательных путей, отравлением продуктами горения, термическим ожогом головы, шеи, верхних конечностей, тела II-IV степени (70%).

Рассматриваемая версия ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-