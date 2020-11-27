Пожар на ул.Голубева в Минске: эвакуированы 20 человек

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 9-м этаже жилого дома по улице Голубева произошел пожар, на месте работают спасатели, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МЧС столицы Ольгу Мельченко.
"На месте продолжают работать спасатели. Пожар локализован. Хозяйка квартиры самостоятельно покинула жилье. Еще 20 человек эвакуированы", - сообщила Ольга Мельченко.
Как сообщили в Минском городском управлении МЧС, сегодня в 11.20 на номер 101 от хозяйки квартиры поступило сообщение о загорании. Прибывшие на место спасатели установили, что на девятом этаже двенадцатиэтажного жилого дома в квартире произошло загорание имущества на площади 50 кв.м.
Хозяйка с тремя детьми самостоятельно покинула квартиру.
Пожар локализован в 11.31, ликвидирован в 11.46.
В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-