Пожар произошел на проспекте Победителей в Минске

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в помещении на проспекте Победителей в Минске. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня около часа ночи в милицию поступило сообщение о возгорании помещения товарищества собственников, которое является рабочим местом председателя. По прибытии на место сотрудники милиции обнаружили развешенную бело-красно-белую символику, бутылки от спиртного и остатки продуктов. Следов взлома входной двери сотрудники милиции не обнаружили", - рассказали в МВД.
В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к происшествию.-0-