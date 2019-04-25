Пожар в Гродненском районе уничтожил около 30 га леса

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масштабный лесной пожар уничтожил около 30 га леса в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Информация о том, что за агрогородком Гожа горит лес, поступила 24 апреля около 14.30. Огонь двигался в сторону Литвы. Потушить пожар удалось лишь ближе к полуночи.
"Для тушения было задействовано 346 человек - спасатели, работники УВД, лесного хозяйства, военнослужащие, специалисты медицинской помощи и общества Красного Креста, а также 70 единиц техники. Было введено ограничение въезда автотранспорта на территорию Беларуси, организована защита грузового автотранспорта на выезде из страны", - сообщили в областном управлении МЧС.
В населенных пунктах Плебанишки, Чернуха и Привалка были выставлены пожарные посты. Для мониторинга обстановки привлечен вертолет МЧС. В ночное время организовывалось патрулирование территории.
Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.-0-
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