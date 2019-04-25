Пожар в Гродненском районе уничтожил около 30 га леса

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масштабный лесной пожар уничтожил около 30 га леса в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Информация о том, что за агрогородком Гожа горит лес, поступила 24 апреля около 14.30. Огонь двигался в сторону Литвы. Потушить пожар удалось лишь ближе к полуночи.

Лесной пожар под Гродно локализован В тушении принимали участие около 200 человек - спасатели, военнослужащие, работники лесхоза. Было задействовано 20 единиц техники. Перекрывалось движение транспорта в сторону Литвы.

"Для тушения было задействовано 346 человек - спасатели, работники УВД, лесного хозяйства, военнослужащие, специалисты медицинской помощи и общества Красного Креста, а также 70 единиц техники. Было введено ограничение въезда автотранспорта на территорию Беларуси, организована защита грузового автотранспорта на выезде из страны", - сообщили в областном управлении МЧС.

В населенных пунктах Плебанишки, Чернуха и Привалка были выставлены пожарные посты. Для мониторинга обстановки привлечен вертолет МЧС. В ночное время организовывалось патрулирование территории.

Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.-0-