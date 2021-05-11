Пожар в костеле в Будславе локализован - МЧС

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в костеле в Будславе локализован и ликвидируется, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило спасателям в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было.
На месте пожара работают 13 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль. В ликвидации возгорания участвуют спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и Минска, спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области.
Как сообщается на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, над центральным нефом костела обрушилась крыша. С помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. Величайшая святыня - образ Матери Божией Будславской - перевезен в безопасное место.-0-