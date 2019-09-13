Пожар в Полесском лесхозе ликвидирован

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории Рубельского лесничества Полесского лесхоза возле деревни Старина Столинского района ликвидирован. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
В МЧС проинформировали, что по состоянию на 14.45 пожар в Столинском районе ликвидирован, осуществляется окарауливание и мониторинг территории.
Как сообщалось, горящий лес южнее деревни Старина Столинского района был замечен 10 сентября во время облета территории. Тушение затруднялось из-за отсутствия подъездных путей и заболоченной местности. Для ликвидации пожара были задействованы 35 единиц техники и 196 человек. Вертолеты МИ-26 и МИ-8 авиации МЧС сбрасывали воду 62 раза. Налет составляет почти десять с половиной часов. Утром 13 сентября пожар удалось локализовать, площадь, пройденная его фронтом, составляет 90 га.-0-