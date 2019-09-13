Пожар в Полесском лесхозе локализован

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории Рубельского лесничества Полесского лесхоза локализован. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

"По состоянию на 6.00 пожар локализован, площадь, пройденная его фронтом пожара, составляет 90 га", - уточнили в МЧС. Сухую растительность в болотистой местности тушат возле деревни Старина Брестской области. Для ликвидации пожара задействованы 35 единиц техники и 196 человек. Вертолеты МИ-26 и МИ-8 авиации МЧС сбрасывали воду 62 раза. Налет составляет почти 10 с половиной часов. "Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки ведется авиационное патрулирование", - отметили в МЧС.

Сообщение о еще одном лесном пожаре, уже в Гомельской области около деревни Ломыш, поступило 12 сентября в 13.34. Для ликвидации задействованы 53 единицы техники и 283 человека. Вертолетом МИ-26 МЧС осуществлены 10 сбросов воды. По данным на 6.00 13 сентября этот пожар также локализован. Он успел пройти 50 га.

За сутки в природных экосистемах ликвидированы шесть пожаров, из них три лесных, одно возгорание на торфянике и два - травы и кустарников на площади 0,6 га, 0,4 га и 0,9 га соответственно.-0-