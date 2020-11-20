20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарная сигнализация предупредила пожар в общежитии в Климовичах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

19 ноября в 18.49 спасателям поступило сообщение о срабатывании системы передачи извещения о ЧС "Молния" в здании общежития на улице Железнодорожной в Климовичах. "Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, в коридоре 4-го этажа наблюдалось слабое задымление. До приезда спасателей из горящей комнаты соседом был вынесен проживающий в ней мужчина. После осмотра медиками с предварительным диагнозом "ожоги" мужчина был госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Эвакуация жильцов не потребовалась, поскольку отсутствовало задымление в других помещениях.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-