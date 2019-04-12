Пожилая брестчанка погибла при пожаре в квартире

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при пожаре погибла 80-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о дыме из окна девятиэтажного жилого дома по бульвару Космонавтов спасателям поступило сегодня в 06.05. Горела трехкомнатная квартира на верхнем этаже. При тушении пожара сотрудники МЧС под сгоревшей мебелью на полу в жилой комнате обнаружили тело хозяйки 1939 года рождения. В квартире также прописаны двое сыновей брестчанки, но на момент происшествия женщина проживала одна. Огнем уничтожена мебель, имущество и внутренняя отделка в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.

С начала года это уже пятый случай гибели людей при пожаре в Бресте. Погибшими во всех случаях были пенсионеры. Спасатели обращают внимание граждан, имеющих родителей преклонных лет, на необходимость позаботиться о противопожарной безопасности в домовладениях пожилых людей: следует установить автономные пожарные извещатели, проверить состояние электропроводки и электрооборудования. Эти простые меры в определенных ситуациях помогут не только сохранить имущество, но и жизнь близких людей.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС