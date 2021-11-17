Пожилая женщина погибла при пожаре квартиры в Гродно

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре в четырехэтажном доме погибла пожилая женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Информацию о пожаре на ул.Гагарина спасатели получили 17 ноября в 2.51. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на 4-м этаже. В огне погибла женщина 1953 года рождения. Работники МЧС спасли ее мужа - владельца квартиры. Мужчину госпитализировали. Из соседней квартиры эвакуированы два человека.

Огонь повредил имущество в квартире. Причина пожара устанавливается.-0-