Пожилая женщина погибла при пожаре в Березовском районе

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе во время пожара на приусадебном участке погибла пожилая женщина, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления МЧС Брестской области Ирина Тукай.

Несчастный случай произошел 25 октября в деревне Новое. В 18.15 спасателям поступило сообщение о произошедшем на территории домовладения пожаре с гибелью человека. Прибывшая на место происшествия оперативная группа РОЧС обнаружила на участке кострище и признаки сжигания мусора. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть хозяйки дома 1938 года рождения. Одежда на женщине была повреждена огнем.

Причины пожара и смерти сельчанки устанавливаются.-0-