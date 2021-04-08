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08 апреля 2021, 19:57

Пожилая женщина попала под колеса авто во дворе дома в Минске

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворе дома на улице Смолячкова под колеса "Мазды" попала пожилая женщина. Такое сообщение размещено на Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

По предварительной информации, сегодня около 16.00 во дворе дома №21 на ул. Смолячкова девушка 1990 года рождения при движении задним ходом на автомобиле "Мазда" совершила наезд на пешехода, женщину 1937 года рождения.

Пострадавшая доставлена в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.

Согласно ПДД движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые просигнализируют о складывающейся ситуации позади транспортного средства.-0-

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