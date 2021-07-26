Правоохранители Городокского района пресекли хищение около 850 л дизтоплива

26 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Правоохранители задержали в Городокском районе автомобиль, перевозивший похищенное на сельхозпредприятии дизельное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Внимание сотрудников милиции привлекли два микроавтобуса, которые передвигались по не самым оживленным дорогам района. Как выяснилось, такой маршрут водители выбирали не случайно. Инспекторы ГАИ, остановившие автомобили, обнаружили в них канистры с окрашенным дизельным топливом. Как рассказали мужчины, его они получили от своей знакомой.

Было установлено, что женщина является агрономом и по совместительству начальником склада ГСМ одного из местных хозяйств. Пользуясь этим, она сумела наладить вынос с территории сельхозпредприятия казенной солярки. Так, в ходе осмотра построек на приусадебной территории по месту ее жительства милиционеры обнаружили канистры, в которых находилось более чем 600 л дизельного топлива. Всего у фигурантов изъято почти 850 л украденного государственного имущества. По данному факту сотрудниками Городокского РОВД начата проверка.-0-